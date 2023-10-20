Теряет вещи и не разбирает слова: Брюсу Уиллису становится только хуже

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса стала вышивать на его вещах инициалы, так как звезда из-за прогрессирующей болезни начал терять память. Врачи говорят, что через несколько лет сознание мужчины угаснет полностью, но еще раньше он потеряет способность нормально двигаться. Об этом сообщает Woman.ru.

Напомним, что прошлой весной общественность потрясла новость о том, что «крепкий орешек» неизлечимо болен. У него была диагностирована височно-лобная деменция. Актер завершил карьеру и теперь все время находится рядом с близкими. Они ухаживают за ним и заботятся.

Появилась информация, что Брюс Уиллис часто делает паузы в разговоре и не сразу разбирает слова. Но пока он может обслуживать себя самостоятельно. Правда, иногда путается. Поэтому семья вышила на его одежде инициалы, чтобы родственник знал, какие из вещей принадлежат ему.

Жена знаменитости признается, что видит, как меняется ее супруг и находится на грани депрессии. Она говорила, что старается сохранять хорошее настроение ради Брюса и их детей.

«У меня каждый день случаются моменты грусти, моя жизнь наполнена горем», — поделилась Эмма.

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