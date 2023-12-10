Сын принца Уильяма подставил сестру в Вестминстерском аббатстве

Недавно в Вестминстерском аббатстве состоялся ставший уже традиционным концерт «Вместе на Рождество». Торжественное мероприятие посетили и члены королевской семьи, а именно Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми. Об этом сообщает Mirror.

Особое внимание публики привлек пятилетний принц Луи. Мальчик задул свечу, которую держала в руках его восьмилетняя сестра. Принцесса Шарлотта оставалась непреклонной на протяжении всего вечера, девочка никак не отреагировала на эту шутку брата и просто взяла другую свечу.

Наследники герцогов Кембриджских опустили открытки в ящик: эти послания предназначены для детей, которые находятся под опекой британских благотворительных фондов. В этот момент Луи уже был более серьезным: он прилежно выполнил свою задачу.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила поведение принцессы Шарлотты. Девочка шла за руку с матерью, но периодически оглядывалась на отца.

«Этот жест говорит о том, что Шарлотта считает своими героями как маму, так и папу. У нее особенно сильные чувства именно по отношению к Уильяму», – пояснила специалист.

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