Стало известно об отречении короля Карла III от престола в пользу сына Уильяма

Появилась информация о том, что нынешний король Великобритании Карл III, ждавший короны до 73-х лет, намерен отречься от престола в пользу своего сына принца Уильяма. По словам западных источников, монарх понимает, что для правления ему не хватает сил и здоровья, поэтому у него есть план.

Отметим, что Карл довольно долго мечтал о том, чтобы стать королем. Всю свою жизнь он готовился к этой важной роли, изучал историю, демонстрировал безупречные манеры. Однако, когда корона, наконец, оказалась в его руках, он превратился в старика, который уже не может править страной. По слухам, монарх сам это прекрасно понимает, поэтому хочет передать власть старшему сыну.

Инсайдеры сообщили, что в планах у Карла постепенное отречение. В течение пяти лет он будет включать принца Уильяма в дела, пока не удостоверится, что он сможет самостоятельно править. СМИ узнали, что, вероятно, в ближайшее время король устроит наследнику проверку, уехав на несколько недель для восстановления сил. За это время принц должен будет доказать, что готов к новой ответственной роли.

Ранее стало известно, что принц Гарри выдвинул новые претензии к королевской семье.

Источник: New idea.