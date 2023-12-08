Соседи принца Гарри и Меган Маркл рассчитывают на переезд пары: вот что случилось

Жители калифорнийского города Монтесито, которым посчастливилось стать соседями герцога и герцогини Сассекских, рассказали, что их «достали» родственники британской королевской семьи, поэтому они очень ждут, когда принц Гарри и Меган Маркл съедут.

Как пишет The News International, главным виновником недовольства соседей стала Меган, которую люди охарактеризовали, как высокомерную и неприветливую.

«Меган очень высокомерная, и мы дождаться не можем, когда уже они уедут», — заявил один из соседей, не назвавший своего имени.

Согласно неподтвержденным данным, принц Гарри с супругой уже планируют переезд и подыскивают новый дом в США, где бы они «могли чувствовать себя более комфортно».

Ранее герцоги обидели пожилого соседа в Калифорнии, который пытался познакомиться с ними. 88-летний ветеран ВМС США Фрэнк Макгинити рассказал в своих мемуарах, что его прогнал привратник поместья принца Гарри.

Мы также писали, что Меган Маркл и принца Гарри вычеркнули из списка приглашенных на свадьбу их друга. 7 июня в Британии должна состояться «Свадьба года» — женился один из самых богатых предпринимателей страны Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский. Он близко дружит и с Уильямом и с Гарри.