Сняла обручально кольцо и вышла на публику: Меган Маркл подтвердила развод

В интернет-пространстве активно обсуждают развод принца Гарри с Меган Маркл. Слухи подогрел недавний выход герцогини Сассекской на улицу без обручального кольца с бриллиантами.

Известно, что кольцо было изготовлено специально для Меган из камней, принадлежавших принцессе Диане, и имеет стоимость около 180 тысяч долларов. Принц Гарри часто рассказывал о значимости этого кольца и его символическом значении для их семьи.

Появление Меган без кольца вызывает вопросы о причинах этого и может ли это быть намеком на проблемы в их отношениях. Ранее супруги отрицали слухи о разводе, однако инсайдер из дворца сообщил, что отношения между ними обострились из-за негативной реакции общественности, неудачных сделок и разногласий с королевской семьей.

Ранее мы писали, что Андрей Малахов заставил сниматься в шоу пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс.