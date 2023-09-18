Следы побоев не скрыть: травмированная Шейк ужаснула публику своим видом

В Лондоне прошла Неделя моды, главной звездой которой стала Ирина Шейк. Модель в очередной раз обрадовала поклонников выходом на подиум. На этот раз знаменитость привлекла к себе внимание за счет необычного макияжа.

Сперва зрителям показалось, что Ирина вышла в свет с фингалом под глазом. Однако, присмотревшись, они поняли: «травма» — результат умелой работы гримера. «Синяк» стал частью образа Шейк, которая появилась на подиуме в темно-сером платье из металлизированной кожи. Наряд подчеркнул фигуру модели с самой выгодной стороны. При этом многие пользователи Сети раскритиковали визажиста и Ирину, которые решили необычным способом обыграть тему насилия.

Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное издание Page.six.

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