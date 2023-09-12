Скрыли травму под бинтами телесного цвета: стало известно, что на самом деле случилось с Кейт Миддлтон

Поклонник заметили, что у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон были перемотаны пальцы во время ее визита в мужскую тюрьму. Оказалось, что под бинтами телесного цвета скрыта травма.

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, принцесса получила ушиб пальца. Ничего серьезного не произошло.

Повреждение – следствие игры на батуте с детьми. Травма, по информации дворца, «небольшая».

Она не помешала Миддлтон посетить мужскую тюрьму в Суррее. Принцесса Уэльская в синем костюме приехала поддержать благотворительную организацию, которая борется с наркоманией, пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что ее мужа принца Уильяма поймали на вечеринке в клубе. После этого в семье состоялся серьезный разговор – пара даже решила на время уехать из Великобритании и, возможно, подумать о будущем брака.