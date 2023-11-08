Скоро исчезнет: появились пугающие фото похудевшей до анорексии Меган Маркл

Состояние сильно похудевшей Меган Маркл вызывает опасения у поклонников актрисы. Супруга принца Гарри на новых фото выглядит пугающе, отмечает зарубежный портал Page Six.

Многие обратили внимание на фигуру звезды еще в сентябре, когда она появилась на международных соревнованиях для бывших военнослужащих в коротком наряде. Брюнетке даже пришлось снять обручальное кольцо, которое стало велико после похудения.

Недавно в соцсетях появились свежие фото герцогини, на которых она была на концерте Кэти Перри. На кадрах у Меган Маркл слишком худые ноги и костлявые руки без грамма жира. Она была на высоких каблуках и еле передвигалась. Но многие решили, что это не из-за неудобной обуви, а просто потому что у Маркл нет сил.

Пользователи Сети предположили, что бесконечными диетами женщина довела себя до анорексии. А СМИ писали, что у актрисы, возможно, есть какая-то болезнь. Среди причин рассматривает также нервное напряжение и волнение из-за последних ситуаций вокруг супругов. Появились слухи о том, что они находятся на грани развода.

Ранее мы писали о том, как принц Гарри обидел жену брата Кейт Миддлтон.