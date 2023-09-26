Сидели как влитые: Кейт Миддлтон щегольнула в сливочном костюме за 90 тысяч рублей на светском мероприятии

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила молодежный центр Streets of Growth в восточном Лондоне. На светском мероприятии она приковала внимание гостей своим сливочным костюмом за 750 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей, прим. «Страсти»), передает Teleprogramma.pro.

Жена принца Уильяма решила подчеркнуть стройную фигуру. Для этого она надела белоснежный приталенный блейзер, по верх которого накинула пиджак сливочного цвета фирмы Roland Mouret. Также Миддлтон примерила брюки клеш, которые, судя по опубликованным в Сети кадрам, сидели на ней как влитые.

Ранее стало известно, почему герцогиня Кембриджская перемотала пальцы во время визита в мужскую тюрьму. Оказалось, что Кейт таким образом пыталась скрыть травму.