Шэрон Стоун рассказала, как спаслась от домогательств со стороны экс-главы Sony
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Актриса Шэрон Стоун едва не стала жертвой сексуального насилия со стороны экс-главы компании Sony. По словам знаменитости, ей помог избежать страшных последствий смех, пишет People.com.
Стоун рассказала о неприятном случае из своей биографии. Когда актриса не была так известна, она пришла в офис к боссам кинокомпаний. Один из них, бывший глава Sony, стал делать девушке комплименты, а после перешел к активным действиям.
Мужчина оголился перед будущей звездой, но потерпел неудачу — Шэрон стала смеяться и плакать одновременно. Босс кинокомпании пришел в недоумение от реакции актрисы и ретировался. При этом Стоун молчала о случившемся, чтобы не потерять контракт с Sony.
Ранее стало известно, кто из актеров стал самым сексуальным в 2023 году. Данное звание досталось Патрику Демпси.