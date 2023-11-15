Шэрон Стоун рассказала, как спаслась от домогательств со стороны экс-главы Sony

Актриса Шэрон Стоун едва не стала жертвой сексуального насилия со стороны экс-главы компании Sony. По словам знаменитости, ей помог избежать страшных последствий смех, пишет People.com.

Стоун рассказала о неприятном случае из своей биографии. Когда актриса не была так известна, она пришла в офис к боссам кинокомпаний. Один из них, бывший глава Sony, стал делать девушке комплименты, а после перешел к активным действиям.

Мужчина оголился перед будущей звездой, но потерпел неудачу — Шэрон стала смеяться и плакать одновременно. Босс кинокомпании пришел в недоумение от реакции актрисы и ретировался. При этом Стоун молчала о случившемся, чтобы не потерять контракт с Sony.

Ранее стало известно, кто из актеров стал самым сексуальным в 2023 году. Данное звание досталось Патрику Демпси.