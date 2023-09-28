Шер наняла похитителей, чтобы выкрасть сына-наркомана у ненавистной невестки

Семья 77-летней певицы Шер угодила в масштабный скандал. Невестка поп-дивы обвинила ее в том, что она наняла четырех похитителей, чтобы они забрали ее сына от бывшей жены. Выбор проблемного наследника артистка никогда не одобряла, поэтому у девушки нет сомнений – во всем виновата свекровь.

Иностранные таблоиды узнали, что 47-летний Элайджа Блю Оллман находился в отеле вместе с бывшей избранницей и пытался с ней помириться. Однако все их попытки наладить отношения оказались тщетны из-за Шер. В ночь годовщины свадьбы пары в номер ворвались четверо неизвестных мужчин и вывели сына певицы.

Невестка вокалистки написала заявление, в котором указала, что похищение инициировала именно мама ее экс-супруга. Вероятно, она сделала это, чтобы поместить его в реабилитационный центр для наркоматов, так как он страдает от зависимости.

Отметим, что Шер никогда не нравилась Марианджела, она была против, чтобы ее сын женился на ней. Однако слушать ее Элайджа не стал. Тем более, что он не особо ладил с мамой.

Известно, что после того, как мужчину выкрали из отеля, он поселился в отеле Лос-Анджелеса. Каждый день его видели у гостиницы прохожие. Он сидел, курил и терял сознание.

«Он выглядел изнуренным и неряшливым, как будто живущий на улице бродяга», - отметили источники, знакомые с ситуацией.

В итоге Элайджу пришлось поместить в реабилитационный центр, где он и находится по сей день.

Ранее певица Шакира заявила, что пожертвовала карьерой ради изменщика Пике.

Источник: Daily Mail.