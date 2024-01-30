Серьезный диагноз: ослабевшую Кейт Миддлтон увезли из больницы

Уже несколько дней фанаты королевской семьи озадачены состоянием любимой принцессы Уэльской, Кейт Миддлтон. Кенсингтонский дворец ограничился всего лишь сообщением о том, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости после новогодних праздников и не сможет выполнять свои обязанности до конца марта.

Множество вопросов вызывает продолжительное пребывание Миддлтон в больнице после операции. Поклонники и подданные короны начали догадываться о серьезности проблемы, особенно учитывая, что принц Уильям отказался от части своих обязанностей. Это вызвало недовольство общества.

Вне всякого сомнения, на данный момент больше всего интересует судьба Кейт Миддлтон. Сегодня Кенсингтонский дворец, через официальный аккаунт Уэльских в соцсетях, объявил о возвращении Кейт домой. В заявлении благодарят за беспокойство и делятся, что принцессу выписали из больницы и она успешно восстанавливается.

Тем не менее, сетевые пользователи высказывают вполне обоснованные вопросы относительно этой таинственной истории с принцессой Уэльской.

«Две недели в больнице после операции - это действительно долго. Кенсингтонский дворец мог предоставить услуги домашнего стационара с необходимыми врачами и медицинским оборудованием. Однако по всей видимости, Кейт либо очень слаба, либо ее не отпускают из-за определенных опасений», – пишет Telegram-канал «Виндзоры».

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл отправила заболевшей Кейт Миддлтон неожиданное послание.