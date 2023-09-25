15:00, 25 сентября 2023
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Серьезная травма: 89-летнюю Лорен экстренно прооперировали в Женеве
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89-летнюю актрису Софи Лорен экстренно прооперировали в Женеве. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Corriere della Sera.
По данным источника, артистка упала в своем доме в Женеве. В результате этого она получила серьезные травмы и перелом бедра. Звезде фильма «Высокая мода» потребовалась операция.
Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь Лорен предстоит период реабилитации.
26 сентября 2023 года актриса должна была прибыть в Бари, где ей присвоили звание почетного гражданина. Однако из-за полученной травмы поездку пришлось отменить.
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