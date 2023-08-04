Врачи бессильны: страдающей редкой болезнью Селин Дион не помогают лекарства

Певица Селин Дион борется с тяжелой болезнью – синдромом мышечной скованности. Артистка прислушивается к первоклассным специалистам по этому редкому заболеванию, насколько может. Об этом рассказала ее сестра Клодетт.

«Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит сама себя, пытается быть лучше всех», – отметила родственница.

Однако больной певице не помогают лекарства. Сейчас для нее пытаются подобрать программу реабилитации.

Синдром мышечной скованности считается редким неврологическим синдромом, причины которого не ясны. У пациентов появляется скованность мышц и болезненные спазмы, которые ограничивают подвижность.

Ранее мы писали, что в окружении Анжелики Варум сделали заявление о ее болезни.