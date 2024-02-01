«Сдал свои позиции»: известна дата отречения от престола короля Карла III

Появилась информация о том, что король Карл III, несмотря на предполагаемые устремления оставаться на троне до конца своей жизни, возможно, все же рассматривает вопрос об отречении. Это заявление делает Пол Баррелл, опираясь на свой опыт службы в течение 10 лет во дворце и осведомленность о событиях, происходящих за закрытыми дверями королевской резиденции. Об этом пишет издание New York Post.

Согласно Барреллу, последние события в мире и изменения в здоровье Карла заставляют его переосмыслить свои планы. В момент коронации в мае 2023 года, 75-летний монарх, несмотря на обязательства «служить до последнего вздоха», не мог предвидеть будущих трудностей. Он заметно «сдал свои позиции» за последние восемь месяцев, что связывают с возрастом и напряженностью, неизбежной при исполнении королевских обязанностей.

Перенесенная операция на простате еще больше напомнила Карлу о физических ограничениях. Также на его решение повлияло отречение королевы Дании, Маргрете II, которая передала корону своему сыну. Этот пример счастливого завершения королевской службы явно оказал влияние на Карла и заставил его задуматься о передаче власти своему популярному среди британцев сыну Уильяму.

Тем не менее, Баррелл подчеркивает, что отречение Карла не следует ожидать в ближайшем будущем. Король, долго стремившийся к трону, вероятно, желает реализовать свои проекты реформ. Он готов передать корону сыну, но не слишком оттягивать этот момент. По информации Баррелла, отречение можно ожидать в течение следующих 10 лет или даже раньше.

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