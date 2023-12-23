ИХ ШОУБИЗ
12:00, 23 декабря 2023
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«Разорвала рубашку и попыталась задушить»: звезда «Взвода» Чарли Шин сообщил о нападении соседки

«Разорвала рубашку и попыталась задушить»: звезда «Взвода» Чарли Шин сообщил о нападении соседки

© Freepik

Чарли Шина пыталась задушить соседка. В момент нападения актер находился в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

«Соседка Чарли, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук. Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его, а затем вернулась к себе домой», – передают правоохранительные органы.

По информации от источника, звезда фильма «Взвод» так и не понял, почему женщина набросилась на него.

Напомним, у актера есть сыновья-близнецы, а также три дочери. Мальчики появились на свет в браке Шина с бывшей супругой Брук Мюллер. 19-летнюю Сэми и 18-летнюю Лолу Чарли подарила Дениз Ричардс, а 38-летнюю Кассандру ему родила Пола Профит.

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Автор:Екатерина Нако
Теги:
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