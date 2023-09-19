Рак дал метастазы в мозг: звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти каждый день борется за жизнь

Звезда популярного сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала о восьмилетней борьбе с раком молочной железы. По словам актрисы, он дал метастазы в мозг. Об этом сообщает Page Six.

Зрители любят артистку, но коллеги по съемочной площадке знают о ее непростом характере. За плечами женщины три брака. В апреле этого года стало известно, что Шеннон развелась. И это несмотря на то, что ее избранник был рядом во время борьбы с первой онкологией. Он поддерживал жену, когда той пришлось сбрить все волосы из-за химиотерапии. Благодаря его любви актриса рассказывала о своем недуге и продолжала вести активную социальную жизнь.

Недавно знаменитость рассказала, что сделала томографию и она показала метастазы в мозгу.

«12 января я прошла через первый цикл радиотерапии, можно понять мой страх. Страх… Смятение… И все не вовремя… Вот как выглядит рак», – поделилась переживаниями звезда.

Женщина была в слезах и выглядела очень подавленной. Поклонники поддержали кумира, но отметили, что коварная болезнь высосала из нее всю энергию.

«Я борюсь за свою жизнь, с которой сталкиваюсь каждый день. Думаю, что я действительно великолепна», – отметила она на встрече с фанатами.

Напомним, что Шеннен Доэрти борется с раком с 2015 года.

Ранее мы писали о том, что первые признаки опухоли мозга были у актрисы Анастасии Заворотнюк еще 10 лет назад.