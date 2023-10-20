Ради прибыли они готовы на многое: в чем выгода Меган Маркл и принца Гарри от дружбы с Кардашьянами

Актерская карьера герцогини Кембриджской Меган Маркл в Соединенных Штатах скалывается не так удачно, как она предполагала. Поэтому, возможно, ей и принцу Гарри придется искать другой источник заработка — а именно монетизировать дружбу со звездами, пишет Teleprogramma.pro.

В Сети ходят слухи, что звездная пара может посотрудничать с семейством Кардашьян. Речь идет о шоу, в котором могут появиться Маркл и Гарри. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Крис Дженнер уже не терпится увидеть титулованных особ в своем проекте. По его расчетам, девушка крупно выиграет от этого.

Ранее стало известно, что Маркл ограничивает круг общения супруга. Она запретила Гарри видеться с членами королевской семьи.