Пытался «купить» поцелуй в кафе: стали известны другие скандалы с участием обвиняемого в изнасиловании Бегбедера

Известный французский литератор Фредерик Бегбедер не раз становился участником скандальных историй. Подробней об этом заговорили после задержания писателя по обвинению в изнасиловании, пишет mk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Например, автор «99 франков» сделал скандальное заявление, комментируя утверждения журналистки Бенедикт Мартин — женщина сообщила, что ее насильно поцеловал Патрик Пуавр д'Арвор. Бегбедер же счел этот случай нормальным. Кроме того, по утверждениям Бенедикт Мартин, в 2003 году писатель бросил ей денежные купюры на столик в кафе, чтобы она согласилась поцеловать его.

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