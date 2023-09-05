Публично унизили: обиженная Меган Маркл отказалась идти с Гарри на матч

Жена принца Гарри Меган Маркл обиделась на организаторов футбольного матча в Лос-Анджелесе. Они забыли указать возле имени герцогини ее титул, посчитав ее обычной жительницей. Поэтому она не пришла на стадион. Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Супруги должны были присутствовать на мероприятии, но Гарри явился один. В СМИ появилась информация о том, что его жена очень обиделась на организаторов и проигнорировала приглашение. Дело в том, что ее титул забыли указать в списке, оставив просто – Меган Маркл. Ее мужа при этом все же упомянули, как «принца». Но имена звездных супругов поместили в разные концы списка, что тоже обидело герцогиню.

Гарри был на матче, но выглядел недовольным. Возможно, ситуация как-то повлияла на их отношения с Меган. Мужчина даже не поздоровался со своим знакомым Дэвидом Бекхэмом, а ведь до этого они не раз проводили время все вместе.

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