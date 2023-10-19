Психика не выдержала: брошенный сын Миддлтон сорвался на публике

Брошенный сын Кейт Миддлтон сорвался на публике. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное издание Us Magazine.

10-летний принц Джорж не так часто появляется на публике без мамы. Однако на днях наследник престола посетил матч по регби в компании отца Уильяма. Почему Кейт Миддлтон не смогла присутствовать на мероприятии — пока не уточняется. Известно, что оставшийся без ее присмотра Джорж воспользовался ситуацией.

Миддлтон контролирует питание сына и запрещает ему фастфуд. В отсутствии матери ребенок сорвался с диеты и съел пиццу. Президент Всемирной ассоциации регби узнал о поступке мальчика и доложил о нем Кейт. Как выяснилось, ситуация позабавила звездную маму.

«Он в полной мере воспользовался ситуацией и очень неплохо подзаправился пиццей», — сообщил инсайдер.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон решила сэкономить и оконфузилась на глазах у поклонников. Подробности смотрите в этой статье.