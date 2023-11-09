Прямо в машине: наплевавшего на Курникову Иглесиаса застали в объятиях другой женщины

Сладкоголосого певца Энрике Иглесиаса в очередной раз подозревают в изменах. На днях артиста заметили в объятиях женщины прямо в салоне автомобиля. Об этом пишет Экспресс газета.

Многие знают, что артист всегда с радостью обнимается с поклонниками, большинство из которых прекрасного пола. Они буквально бросаются на шею звезде и пробуют его поцеловать, а он и не против. В Сети появился новый ролик, на котором женщины атакуют автомобиль певца. Энрике согласился попозировать с фанаткой, приобнял ее и попросил водителя остановиться.

Несмотря на многолетние отношения с Анной Курниковой, Иглесиас уделяет внимание поклонницам. Он их часто обнимает, целует и делает им комплименты. А с горячими коллегами еще и записывает романтичные песни, а после снимает клипы. Многие удивляются стойкости российской спортсменки, которая смогла завоевать любвеобильного певца.