Прошла неделя: почему Кейт Миддлтон в больнице может навещать только муж

Тревожные слухи вокруг здоровья Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию, вызывают серьезные беспокойства у поклонников королевской семьи.

Подробности болезни женщины до сих пор остаются строго засекреченными, что само по себе вызывает вопросы. Осложняет ситуацию длительное пребывание принцессы в больнице после операции. Еще более тревожным фактором стал запрет на посещения у Кейт, который распространяется на всех, кроме ее супруга Уильяма. Несмотря на прошедшую неделю с момента операции, даже ее троим детям – Джорджу, Шарлотте и Луи – до сих пор не разрешили навестить мать. Об этом сообщает издание Hello!.

Уильям также временно отменил свои обязательства, несмотря на то, что как будущему королю его участие сейчас особенно важно. Этот шаг стал еще одним знаком тревоги. В то время как король Карл подготовил заявление о своей болезни и предстоящей операции, избегая любых недопониманий и слухов, ситуация с Кейт остается покрытой тайной. Столь же ясное заявление могло бы успокоить общественность и предотвратить разрастание слухов. Даже новости об онкологическом диагнозе Сары Фергюсон, матери принцесс Беатрис и Евгении, вызвали менее эмоциональные реакции, вероятно, благодаря ясной информации по этому поводу.

Поклонники надеются, что состояние здоровья принцессы Кейт не настолько серьезно, и ей удастся полностью восстановиться.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл отправила заболевшей Кейт Миддлтон неожиданное послание.