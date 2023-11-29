Прислужник Меган Маркл публично унизил Кейт Миддлтон: дал прозвище

На днях вышла новая книга автора Омида Скоби, посвященная Гарри и Меган. Она вызвала бурную реакцию, как у простых поклонников королевской семьи, так и у экспертов. В этот раз крупно досталось не королю и другим членам семьи, а Кейт Миддлтон. Об этом пишет «7Дней.ru» со ссылкой на издание express.co.uk.

Омид Скоби раскритиковал Кейт за то, что она является «членом королевской семьи, работающим на пол ставки», то есть участвует в меньшем количестве мероприятий по сравнению с другими родственниками Карла. Скоби утверждает, что это связано с тем, что Кейт уделяет много времени своей семье – детям и мужу Уильяму.

Кроме того, автор выразил недовольство тем, что Кейт смогла успешно вписаться в королевскую семью, несмотря на то, что ее семья не принадлежит к аристократии. Он заявил, что Елизавета оценила Кейт только потому, что она была идеальным объектом для обучения – она училась усердно и охотно, чтобы стать той, кем является сейчас. В результате, Скоби дал ей насмешливое прозвище Katie Keen. Он также критикует Кейт за то, что она стеснительна и не вступает в скандалы, называя ее бесхарактерной.

При этом автор сравнивает ее с Меган, которую называет «яркой личностью». В своей книге он открыто провозгласил актрису «новой Дианой». При этом он не числится в штате Маркл, но британцы уверены, что он писал книгу под диктовку герцогини.

Ранее мы писали о том, Меган Маркл попала в неприятную ситуацию на красной дорожке.