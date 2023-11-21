Принц Уильям стал самым сексуальным мужчиной 2023 года, но с одним нюансом

Принц Уэльский Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2023 года. Правда, в нем есть один нюанс – участвовали исключительно лысые мужчины.

Победителем прошлого рейтинга был актер Вин Дизель. В этом году он занял второе место.

Список составлялся на основании частоты поисковых запросов, были проанализированы рост звезд, их состояние и соответствие пропорций лица идеальным, используемым в произведениях искусства. Также был взят такой показатель, как «коэффициент блеска». Он определял сияние кожи головы претендентов. Учитывалась частота голоса – она должна быть близка к 96 Гц, пишет The Mirror.

Ранее сообщалось, какие женские имена непривлекательны для мужчин. Были названы три имени.