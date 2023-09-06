Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили покинуть Великобританию после громкого скандала

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон последние месяцы буквально трещат по швам, так как подвергаются различным испытаниям. На них пришлись многие удары, когда разгорелся скандал с принцем Гарри и Меган Маркл, и все они оставили свои отпечатки. Поклонники королевской семьи видят, что, несмотря на красивую картинку, в браке у монархов все далеко не прекрасно. Более того, если все так и продолжится, они могут окончательно разойтись.

Не так давно, по сообщениям иностранных таблоидов, в семье принца произошел громкий скандал. Папарацци поймали его на вечеринке в ночном клубе. Известно, что после этого у него был серьезный разговор с женой, который проходил, вероятно, на повышенных тонах. А после всего этого супруги еще и решили уехать на время из Великобритании, тем самым совместив рабочую поездку и возможность подумать о будущем их брака.

Как стало известно, пара направится во Францию, чтобы посетить Кубок мира по регби. Благодаря этому они смогут побыть вдали от королевской семьи и даже друг от друга. Дело в том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются на разные матчи.

Ранее Кейт Миддлтон нанесли неожиданный удар. Герцогиня не была к этому готова.

Источник: Экспресс газета