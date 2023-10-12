Кейт Миддлтон осталась одна: у принца Уильяма сменились приоритеты

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считаются одной из самых образцовых пар во всем мире. Супруги практически неразлучны, и каждый их выход в свет сопровождается громкими обсуждениями и умилениями. Однако 11 октября наследник британского престола появился на публике без жены, чем вызвал множество споров в соцсетях.

Принц Уэльский стал почетным гостем оперативной базы скорой помощи, которая располагается в городе Бакингемшир. Визит Уильяма приурочили ко Всемирному дню психического здоровья. Ему провели обширную экскурсию, а также рассказали, с какими сложностями сталкиваются спасатели во время работы. Об этом сообщает DailyMail.

И, хотя видеть принца был рад каждый, все сразу забеспокоились, где же его супруга. Как оказалось, Кейт Миддлтон в это время отправилась с просветительской миссией в университет Ноттингем Трент.

Во время мероприятия жена Уильяма затронула не только важнейшие вопросы ментального здоровья молодых людей, но и ударилась в теплые воспоминания о студенческих годах.

«Я бы снова хотела стать студенткой!» – призналась Кейт Миддлтон.

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