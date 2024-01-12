Принц Гарри вызвал ярость публики из-за своего нового титула «Легенды авиации»

Решение назначить принца Гарри «Легендой авиации» вместе с героями программы «Аполлон-11» - Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, на блестящей церемонии в Беверли-Хиллз, организованной Джоном Траволтой, вызвало возмущение общественности. Принц Гарри был представлен как «живая легенда» авиации, внесший значительный вклад в эту область в результате своих полетов на вертолете в Афганистане. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Траволта организовал это мероприятие, известное как «Оскар авиации», в 2003 году, чтобы отметить вклад людей в авиацию и аэрокосмическую отрасль. Принц Гарри, служивший в армии и выполнявший обязанности передового авиадиспетчера и пилота вертолета Apache, получил признание как лучший среди таких личностей, как Чарльз Дьюк, самый молодой человек, побывавший на Луне в 1972 году.

Решение включить принца Гарри в список удивило пользователей социальных сетей. Некоторые высказали свое недоумение и спросили, какие именно легендарные подвиги он совершил. Вместе с тем, поклонники принца объединились, выражая ему поддержку и поздравления с завершением двух командировок в Афганистане.

Принц Гарри присоединится к другим выдающимся личностям авиационной и аэрокосмической отрасли на церемонии, таким как Базз Олдрин, Джефф Безос, Том Круз, Харрисон Форд, Морган Фримен, Илон Маск и саудовский принц Султан бен Салман Ас-Сауд.

Сайт мероприятия также высоко оценил герцога за его вклад в благотворительность, включая работу с фондами Travalyst, Sentebale, African Parks, WellChild и Invictus Games. В начале прошлого года принц Гарри подчеркнул, что военная карьера «спасла его» после смерти его матери, принцессы Дианы, помогая ему «преобразить свою боль в цель».

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