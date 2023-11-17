Принц Гарри выдвинул новые претензии к королевской семье: досталось Карлу и Кейт Миддлтон

В СМИ появился анонс новой биографии Гарри, которая окончательно испортит отношения принца с членами королевской семьи. В этом уверены поклонники. Дело в том, что в творении Омида Скоби, ближайшего сподвижника Гарри и автора его первой биографии будут новые претензии к Карлу, Уильяму и даже Кейт Миддлтон. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Из анонса можно понять, что Гарри будет обвинять отца в предательстве из-за смерти Елизаветы II. Как говорит Скоби, принц сообщил ему о том, что Карл нарушил желание королевы, а она говорила, что о ее смерти должен первым узнать именно Гарри, ведь был для нее «самым близким человеком». Но этого не произошло, любимый внук узнал о смерти бабушки из новостного агентства BBC.

Достанется также брату Уильяму и Кейт Миддлтон, которых Гарри обвинит в мстительности. По предварительной информации, Гарри до сих пор недоволен тем, что супруги якобы не желают понять его и жену Меган. Принц обвиняет брата в том, что якобы из-за него он никак не может помириться с семьей и вернуться в Британию.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри бросил отца в его день рождения.