ИХ ШОУБИЗ
04:00, 23 октября 2023
1 мин.

Принц Гарри и Меган Маркл замешаны в скандале из-за неэкологичного полета на отдых

freepik

freepik

© freepik

Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала, когда стало известно, что они отправились отдыхать на Карибы на частном самолете. Это произошло всего через несколько дней после участия королевской семьи в конференции, посвященной влиянию изменения климата на психическое здоровье.

Герцог и герцогиня Сассекские арендовали реактивный самолет и пролетели более 4000 миль. Этот инцидент вызвал критику, общественность обвинила их в лицемерии.

Известно, что Гарри и Меган борются с изменением климата. Однако даже в 2019 году они привлекали внимание из-за своих многочисленных перелетов на частном самолете. Всего за 11 дней они совершили четыре перелета, что привело к выбросу 9,6 тонн CO2, пишет mk.ru.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс рассказала, с кем потеряла девственность в 14 лет.

Источник фото:freepik
Тег:
#скандалы
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.