Принц Гарри и Меган Маркл замешаны в скандале из-за неэкологичного полета на отдых

Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала, когда стало известно, что они отправились отдыхать на Карибы на частном самолете. Это произошло всего через несколько дней после участия королевской семьи в конференции, посвященной влиянию изменения климата на психическое здоровье.

Герцог и герцогиня Сассекские арендовали реактивный самолет и пролетели более 4000 миль. Этот инцидент вызвал критику, общественность обвинила их в лицемерии.

Известно, что Гарри и Меган борются с изменением климата. Однако даже в 2019 году они привлекали внимание из-за своих многочисленных перелетов на частном самолете. Всего за 11 дней они совершили четыре перелета, что привело к выбросу 9,6 тонн CO2, пишет mk.ru.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс рассказала, с кем потеряла девственность в 14 лет.