Последнее Рождество: состояние Брюса Уиллиса стало критическим

Таблоиды нашли, что Рождество 2024 может стать последним для Брюса Уиллиса. Об этом сообщает издание nnovpost.

Источники сообщают о том, что здоровье голливудского актера Брюса Уиллиса с каждым днем становится все хуже. По данным инсайдеров, семья знаменитости переживает, что Рождество 2024 года может оказаться последним в жизни «крепкого орешка».

Сообщается, что актер больше не может самостоятельно читать и едва разговаривает. Несмотря на это, родные стараются поддерживать Брюса Уиллиса и проводить с ним время. Недавно его дочь Скаут опубликовала редкое фото с отцом, на котором девушка трогательно обнимает отца, лежащего в кровати.

Напомним, у Брюса Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию — редкое и тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое постепенно разрушает его мозг.

Ранее мы писали о том, что 61-летнему актеру из фильма «Один дома» провели операцию на ротовой полости.