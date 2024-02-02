«Похудела, осунулась»: появились кадры с болезненной Кейт Миддлтон

На фоне обсуждений состояния здоровья Кейт Миддлтон появилось видео с ее участием, вызвавшее бурю обсуждений в Сети. Запись, на которой принцесса предстала не в самом лучшем свете, быстро распространилась среди пользователей.

Слухи о возможных проблемах со здоровьем Миддлтон шли задолго до ее госпитализации. Многие поклонники королевской семьи выражали беспокойство по поводу чрезмерной худобы принцессы Уэльской, связывая ее состояние с болезнью, которой страдала ее предшественница, принцесса Диана. Время от времени обсуждались вопросы о здоровье Миддлтон, особенно после новогодних праздников, когда Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса прошла успешную хирургическую операцию и вернется в строй только в апреле.

В связи с отсутствием подробностей о состоянии Миддлтон, в Сети и СМИ появилось множество теорий о возможной болезни будущей королевы. В частности, ей приписывали рак. Тем временем, в Telegram-канале «Виндзоры» опубликовали видео с принцессой, связанное с ее кампанией «Shaping Us». Однако подписчики заметили, что это видео прошлогоднее. Несмотря на это, обсуждение внешности супруги принца Уильяма продолжилось.

«Похудела, осунулась», – пишут в комментариях.

Пользователи отмечают, что принцесса выглядит уставшей и с признаками похудения. Миддлтон действительно последние годы часто появлялась в обществе с утомленным видом, что объясняется дополнительными обязанностями после ухода принца Гарри и Меган Маркл, а также заботой о троих детях.

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