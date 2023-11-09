Показала фото и умерла: 24-летняя актриса Патриция Видера скончалась при странных обстоятельствах

Умерла польская актриса и певица Патриция Видера. Ей было 24 года. За несколько часов до смерти Видера опубликовала фотографию из больничной палаты.

Подробности сообщает «Российская газета».

Актриса сериалов «Школа» и «Ловушка» четыре дня назад серьезно заболела, о чем рассказала поклонникам. Ее госпитализировали. Видера утверждала, что ее выпишут через две недели, предстоит долгая реабилитация.

Последний пост был сделан за несколько часов до смерти. Друзья сообщили, что актриса скоропостижно скончалась. Поклонники не верили в эту информацию. Однако смерть подтвердила мать Видеры.

Ранее сообщалось о смерти индийской актрисы, известной как доктор Прия. Она скончалась на восьмом месяце беременности от сердечного приступа. Актрисе было 35 лет.