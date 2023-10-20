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02:00, 20 октября 2023
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Подвинула всех: королева Камилла забрала бриллиантовую тиару Елизаветы II

Подвинула всех: королева Камилла забрала бриллиантовую тиару Елизаветы II

© Stable Diffusion

Королева Камилла показала всем свое превосходство, когда появилась в бриллиантовой тиаре Елизаветы II. Она и ее муж король Великобритании Карл III побывали на торжественном приеме, который прошел в резиденции лорд-мэра Лондона. Об этом сообщает издание People.

Присутствующие сразу обратили внимание на наряд возлюбленной короля, а точнее на ее тиару. Оказалось, что это украшение сопровождало Елизавету II на различных торжествах и приемах на протяжении всего ее 70-летнего правления. Женщина даже была изображена в ней на нескольких банкнотах и монетах Великобритании.

Многие отметили, что в последнее время Камилла часто берет что-то из коллекции матери мужа. Так, недавно она была во Франции с официальным визитом, где позировала в колье, которое король Георг VI подарил Елизавете II в день свадьбы. А на Royal Ascot она надела брошь покойной королевы.

Ранее мы писали о том, куда исчезли бриллианты принцессы Дианы после ее смерти.

Источник фото:Stable Diffusion
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