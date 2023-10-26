Почти не спит: Меган Маркл взволнована из-за первой многомиллионной сделки

Жена принца Гарри Меган Маркл находится на грани заключения первой многомиллионной сделки. Актриса планирует записывать подкасты с компанией Audible – партнером Amazon.

Решения по этому еще нет. Как пишет источник, Маркл «почти не спит из-за давления всего этого».

Если будет получено согласие, у Маркл исполнится ее голливудская мечта.

Обсуждаемая сделка очень выгодная для актрисы. Тем более, что ранее Spotify разорвал с принцем Гарри и его женой контракт досрочно. Для Маркл это стало огромным ударом, пишет Page Six.

«С тех пор она была совершенно потеряна, но эта сделка может все изменить», - рассказал источник.

Ранее сообщалось о тайных мечтах Маркл, разрушивших жизнь принца Гарри.