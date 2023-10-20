Почему Джастин Тимберлейк оказался на грани развода после откровений Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс выпустила мемуары, в которых рассказала о романе с коллегой по цеху Джастином Тимберлейком. Оказалось, что звезда ждала от исполнителя ребенка, но тот настоял на аборте. Супруга Тимберлейка, узнав о прошлом мужа, пришла в ярость, пишет StarHit.

Спирс написала в мемуарах, что Джастин на тот момент оказался не готов к отцовству. Поэтому певец попросил вторую половинку сделать аборт. А через некоторое время Тимберлейк изменил возлюбленной с, предположительно, участницей группы All Saints Николь Эпплтон.

Нынешняя супруга певца не знала о таких фактах из его прошлого. Из-за откровений Спирс женщина пришла в ярость. При этом сам Джастин ничего не отрицает и утверждает, что не будет публично оспаривать слова экс-возлюбленной, так как это не в его стиле. Через неделю выйдет полная книга певицы, в которой, возможно, будет новая информация об отношениях с Тимберлейком.

Ранее сообщалось, что брошенный сын Кейт Миддлтон сорвался на публике. Мальчик, который сидит на диете, съел пиццу.