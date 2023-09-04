Первые слова принца Чарльза после смерти принцессы Дианы стали пророческими: что сказал монарх

Смерть принцессы Дианы в 1997 году стала огромным потрясением не только для Великобритании, но и для всего мира. Она была всенародной любимицей, которая умела очаровывать людей внешностью, поведением и общением. Гибель представительницы монархии активно обсуждается до сих пор, и благодаря тому, что эти страшные события не забываются, вскрываются новые подробности.

Королевский биограф Пенни Джуниор рассказал, что после произошедшего все внимание было приковано к семье Дианы. В особенности к наследнику престола принцу Чарльзу. Услышав о смерти жены, он сделал пророчество, которое в итоге все-таки сбылось.

«Они все будут винить меня, не так ли? Мир сойдет с ума. Мы столкнемся с такой реакцией, которую даже не представляли. И она может все уничтожить. Она может уничтожить монархию», - сказал нынешний король Британии.

В итоге все было именно так, как предсказывал Чарльз. Народ горевал и винил королевскую семью. Некоторые до сих пор не могут простить монарха за отношения с Камиллой Паркер-Боулз.

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