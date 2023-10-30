ИХ ШОУБИЗ
23:00, 30 октября 2023
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Перестали уважать: как принц Гарри обидел жену брата Кейт Миддлтон

Перестали уважать: как принц Гарри обидел жену брата Кейт Миддлтон

© Stable Diffusion

Принц Гарри своими многочисленными скандальными выходками сделал так, что жена брата Кейт Миддлтон перестала его уважать. Мужчина выпустил автобиографию «Запасной» и получил много негатива в свой адрес.

Королевский биограф Дженни Бонд сообщает, что раньше Кейт пыталась всеми силами помирить братьев, но после сенсационных высказываний решила отойти в сторону. Оказалось, что теперь она считает Гарри жестоким и уверена, что он сам испортил отношения с родными.

«Думаю, что она дошла до стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Все зашло слишком далеко, и она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной», — цитирует Daily Mail Дженни Бонд.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл взволнована из-за первой многомиллионной сделки.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#принц Гарри
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#скандалы
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