Перестали уважать: как принц Гарри обидел жену брата Кейт Миддлтон

Принц Гарри своими многочисленными скандальными выходками сделал так, что жена брата Кейт Миддлтон перестала его уважать. Мужчина выпустил автобиографию «Запасной» и получил много негатива в свой адрес.

Королевский биограф Дженни Бонд сообщает, что раньше Кейт пыталась всеми силами помирить братьев, но после сенсационных высказываний решила отойти в сторону. Оказалось, что теперь она считает Гарри жестоким и уверена, что он сам испортил отношения с родными.

«Думаю, что она дошла до стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Все зашло слишком далеко, и она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной», — цитирует Daily Mail Дженни Бонд.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл взволнована из-за первой многомиллионной сделки.