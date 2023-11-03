Пена изо рта и синее лицо: звезду «Голубой лагуны» Брук Шилдс экстренно госпитализировали

Звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс попала в больницу в США. У 58-летней актрисы случился тяжелый приступ из-за переизбытка воды. Она потеряля сознание перед выступлением в шоу в Нью-Йорке. Это случилось несколько дней назад, пишет Glamour.

Знаменитость призналась, что чувствовала недомогание, но из-за большого количества дел не обращала на это внимание. Она зашла в ресторан и почувствовала онемение в теле, в глазах все потемнело, и женщина буквально влетела головой в стену.

«У меня пошла пена изо рта, я совершенно посинела, пыталась проглотить свой язык», — рассказала Брук.

Когда актриса очнулась, то поняла, что находится в машине скорой помощи. Медики подключили ее к системе подачи кислорода и довезли до больницы. Там ей поставили капельницы и провели обследование, нет ли у нее отека мозга. Далее она попала в отделение интенсивной терапии и заболела там бронхитом.

«Я пила слишком много воды. Я затопила собственную систему, утопила себя. Оказывается, если у тебя мало натрия в крови, или моче, или в организме, может случиться приступ», — предостерегла всех артистка.

Шилдс призналась, что чувствовала жажду из-за интенсивной работы в шоу, поэтому выпила столько воды.

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