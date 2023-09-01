Озвучены последние слова принцессы Дианы перед смертью

Первая жена Чарльза принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Машина, в которой она находилась, въехала в тоннель и разбилась о бетонную стену.

Леди Ди была еще живой на момент прибытия спасателей. Группу реагирования возглавлял пожарный Ксавье Гурмелон. Он же и передал слова, которые принцесса Уэльская сказала перед смертью.

«Боже мой, что случилось?» – произнесла она.

Как утверждает Ксавье, после этого мать принца Уэльского и герцога Сассекского перестала дышать. Спасти принцессу не удалось.

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