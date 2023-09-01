ИХ ШОУБИЗ
00:00, 01 сентября 2023
1 мин.

Озвучены последние слова принцессы Дианы перед смертью

Озвучены последние слова принцессы Дианы перед смертью

© Stable Diffusion

Первая жена Чарльза принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Машина, в которой она находилась, въехала в тоннель и разбилась о бетонную стену.

Леди Ди была еще живой на момент прибытия спасателей. Группу реагирования возглавлял пожарный Ксавье Гурмелон. Он же и передал слова, которые принцесса Уэльская сказала перед смертью.

«Боже мой, что случилось?» – произнесла она.

Как утверждает Ксавье, после этого мать принца Уэльского и герцога Сассекского перестала дышать. Спасти принцессу не удалось.

Ранее мы писали, что американская певица выразила свое неуважение Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская пригласила в гости любимую исполнительницу британской королевской семьи – Долли Партон. Однако та вежливо отказалась, сославшись на плохое самочувствие. «Королева кантри» призналась, что жена принца Уильяма не участвовала в продвижении ее нового музыкального альбома Rockstar, который выйдет в ноябре 2023 года.

Источник:The Independent
Тег:
#смерть
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.