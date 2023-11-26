Отблагодарил несколько раз: карьера Леонардо Ди Каприо пошла в гору благодаря Шэрон Стоун

Леонардо Ди Каприо заявил, что продвинуться вверх по карьере ему помогла Шерон Стоун. Об этом сообщает E! News.

В 1995-м Стоун потребовала, чтобы режиссер Сэм Рейми взял на роль в вестерне «The Quick and the Dead» молодого Ди Каприо. Тогда актер только начинал свой путь в кино, из-за чего студия отказалась давать ему шанс.

Однако Шэрон Стоун увидела в Леонардо талантливого актера и решила заплатить ему гонорар из своего кармана. Ди Каприо оправдал ожидания покровительницы, после чего его карьера пошла в гору.

«Я благодарил ее множество раз. Не знаю, посылал ли ей какой-то конкретный подарок, предмет в благодарность, но я и не смог бы в достаточной степени отблагодарить ее», – отметил он.

Интересно, что, как утверждает звезда «Титаника», Шэрон Стоун заплатила и за роль Рассела Кроу.

«С Расселом Кроу была та же история. Я думаю, она видела наши ранние работы – «Ромпер стомпер» и «Гилберта Грейпа», – добавил Ди Каприо.

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