«Было страшно»: Кортни Кардашьян пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь ребенка

Кортни Кардашьян призналась, что последняя беременность далась ей нелегко. Об этом она рассказала в интервью для журнала Vanity Fair.

44-летняя бизнес-леди уже воспитывает троих детей от Скотта Дисика. Однако с мужчиной ее пути давно разошлись. Сейчас Кортни состоит в браке с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. От нынешнего мужа телезвезда ждет четвертого ребенка.

При этом некоторые поклонники сомневаются, что знаменитость забеременела естественным путем.

«Как вы можете подвергать сомнению божий план? Потому что именно так я воспринимаю беременность, которая наступила, когда я и Трэвис уже и думать перестали о совместных детях. Это случилось через год после того, как мы отчаялись делать ЭКО», – возмутилась Кортни.

Бизнесвумен подчеркнула, что гормональная терапия сказалась как на ее физическом состоянии, так и на психологическом. Более того, ради спасения жизни будущего ребенка ей пришлось лечь под нож хирурга.

«Было очень страшно», – отметила Кортни.

Также медики наложили на Кардашьян некоторые ограничения, среди которых запрет на занятия пилатесом, фитнесом, сексом и даже на употребление кофе. Только вот телезвезда ничуть не переживает по этому поводу.

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