Новость о рождении наследника расстроила Карла III, об этом сообщает Экспресс газета. Король едва ли доволен своими родственниками. Так, младший брат монарха, принц Эндрю, недавно попал в секс-скандал. А младший сын Карла, принц Гарри, и вовсе, выпускает исповеди, в которых рассказывает о неприглядных сторонах королевской семьи.

На фоне этих скандалов в Сети вспомнили о том, что во время родов будущего герцога Сассекского, Карл III буквально молил, чтобы у него родилась дочь.

«О, Боже! Мальчик. У него еще и волосы рыжие!» — с досадой восклицал будущий король.

Принцесса Диана тоже была расстроена рождением мальчика.

«Знаете, мы были так разочарованы. Мы думали, что родится девочка», — писала она в мемуарах.

Некоторые пользователи связали бунтарский характер Гарри как раз с тем, что он был не самым желанным в королевской семье ребенком.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон решили покинуть Великобританию после громкого скандала. Пара решила уехать во Францию.