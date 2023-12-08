«Никто не знает, сколько ему осталось»: семья тяжелобольного Уиллиса простилась с ним

Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готова к тому, что его скоро не станет. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание US Weekly.

По информации источника, болезнь актера сплотила его семью. На сегодняшний день самочувствие Брюса стало еще хуже. Родственники знаменитости стараются проводить каждый момент рядом с ним: они хотят, чтобы страдающий от деменции Уиллис помнил всех членов семьи.

«Специалисты за ним присматривают круглые сутки, но рядом всегда кто-то из членов семьи. Этот опыт сплотил семью. Никто не знает, сколько Брюсу осталось», — сообщил инсайдер.

Также источник информации отметил: семья Брюса осознает тяжесть его положения. Вот почему ежедневные встречи — повод провести вместе с ним его последние дни жизни.

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