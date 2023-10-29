Нежится в роскошном джакузи: Мэттью Перри предугадал свою смерть на последнем фото

Чендлер Бинг из сериала «Друзья» скончался. Тело Мэттью Перри нашли в его квартире в Лос-Анджелесе. Он лежал в джакузи.

Врачи сразу прибыли на место трагедии, однако им не удалось спасти звезду. Согласно предварительным данным, актер умер от остановки сердца.

Специалисты не нашли следов алкоголя или наркотиков в доме Мэттью Перри, хотя звезда «Друзей» долгое время страдал от серьезной зависимости. Именно пагубные привычки сказались на здоровье актера.

Так, несколько лет назад у Мэттью был разрыв толстой кишки из-за приема опиоидов. Тогда Перри сделали операцию, после которой ему пришлось ходить с калоприемником.

Интересно, что за шесть дней до кончины актер выложил в соцсетях пророческое фото. В кадре он обнаженный лежит в джакузи, слушая музыку. Именно этот пост стал последним в его жизни.