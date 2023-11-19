ИХ ШОУБИЗ
08:00, 19 ноября 2023
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Неадекватное поведение: Меган Маркл попала в неприятную ситуацию на красной дорожке

Неадекватное поведение: Меган Маркл попала в неприятную ситуацию на красной дорожке

© Stable Diffusion

Меган Маркл попала в неприятную ситуацию на красной дорожке, об этом сообщает Экспресс газета.

Накануне герцогиня Сассекская посетила вечеринку Variety Power. Для выхода в свет Меган выбрала бежевое платье и черные босоножки на каблуках. Правда, наслаждались образом Маркл журналисты не долго. Буквально спустя несколько секунд на красную дорожку выбежала женщина, которая начала трогать герцогиню.

Как выяснилось позже, это была помощница Маркл. Девушка сначала попыталась взять за ее руку и отвести в сторону, но супруга принца Гарри отказалась уходить от фотографов.

Пользователи Сети заметили внешнее сходство ассистентки с заклятой подругой герцогини Сассекской – Кейт Миддлтон: «Опылилась от начальницы», «Какая начальница такая и подчиненная», «Славы кусочек захотела. Лезет в кадр как упоротая», «А почему помощница на Катьку похожа?».

Ранее мы писали о том, что принц Гарри выдвинул новые претензии к королевской семье.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#королевская семья
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#Меган Маркл
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