Не может забыть: Шакира заявила, что пожертвовала карьерой ради изменщика Пике

Певица Шакира дала откровенное интервью изданию Billboard, где в очередной раз прокомментировала измены со стороны бывшего возлюбленного Жерара Пике. По ее словам, ради футболиста она оставила карьеру.

Напомним, что у артистки есть двое детей от спортсмена. Шакира призналась, что семья для нее всегда была в приоритете. Она хотела прожить всю жизнь с Пике, но он ей изменил.

«Я верила в мечту, ради себя, ради детей. Я знаю, что это возможно, родители всегда были моим примером. Вот чего я хотела для семьи, но этого не случилось», — рассказала женщина.

46-летняя знаменитость напомнила о том, что ради любимого оставила на время карьеру, чтобы переехать к нему в Испанию.

«Я посвящала себя ему и семье. Мне было трудно продолжать работать в Барселоне. Я не могла оставить детей и заниматься музыкой вне дома», — объяснила звезда.

В мае этого года, после громкого расставания и скандала с неверностью мужчины Шакира забрала детей и переехала в США, где посвящает себя творчеству. У нее запланирован гастрольный тур. Звезда уверена, что переезд пошел на пользу не только ей, но и детям. Она говорила, что в Барселоне папарацци каждый день были у их дома, а теперь они могут не беспокоиться из-за навязчивого внимания. Она назвала местную школу безопасным местом.

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