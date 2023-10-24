Не хотел садиться в одну машину: принц Гарри появился на людях без Меган Маркл

В окружении принца Гарри и Меган Маркл сообщили, что между супругами случился разлад. Мужчина даже приехал в Канзас без своей любимой, оставив ее дома. Об этом пишет издание Mirror.

На днях принц член британской королевской семьи посетил соревнования гонщиков за кубок Us Grand Prix. Он был в окружении телохранителей, но без жены. СМИ пишут, что Гарри изображал радость, когда на него были направлены камеры. Но как только он оставался без внимания, то сразу хмурил брови.

Но размолвка в семье началась уже давно. Когда в Сети появились кадры, на которых Меган и Гарри приземлились в аэропорту, многие заметили, что супруги вели себя отстраненно. Эксперт по языку тела отметила, что супруги были напряжены, а их поведение говорило о том, что они не готовы общаться друг с другом. Маркл первая сошла с трапа и помчалась к машине, даже не оглянувшись на мужа. Он шел медленно и будто оттягивал момент, когда придется сесть в одну машину.

Напомним, что ранее пара отдыхала на острове Кануан, куда отправилась без детей. На фото супруги выглядели счастливыми, но все изменилось после их возвращения домой.

Ранее мы писали о том, в чем выгода Меган Маркл и принца Гарри от дружбы с Кардашьянами.