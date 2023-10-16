Не для удовольствия: 65-летняя Мадонна раскрыла неожиданную причину занятия сексом

Певица Мадонна откровенно рассказала о том, зачем в молодости спала с большим количеством мужчин. Оказалось, что 65-летняя артистка, которая сейчас ни в чем не нуждается, пережила период, когда ей не хватало денег ни на что. И ей приходилось встречаться с партнерами, чтобы хотя бы принять душ.

Звезда сцены призналась, что у нее не было другого выхода, нужно было как-то выживать. Она была на мели и не могла себе позвонить практически ничего. Чтобы просто помыться, она выбирала наиболее привлекательного мужчину и напрашивалась к нему домой.

Тогда на нее смотрели, как на сумасшедшую, но в итоге Мадонна смогла выбраться из нищеты. Сейчас ее чистый капитал составляет $850 миллионов.

«Чертова работенка, чтобы просто сходить в душ! Но нам всем приходится бороться, чтобы свести концы с концами», - поделилась артистка.

Напомним, что не так давно Мадонна попала в больницу, чем сильно напугала поклонников. Сама она заявляла, что была в одном шаге от смерти. Однако все обошлось, и сейчас певица уже вновь вернулась к выступлениям на сцене.

Ранее звезда Голливуда Кевин Спейси попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Источник: Daily Express.