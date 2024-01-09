Наследная принцесса Японии столкнулась с неизвестной болезнью и перестала есть

Наследная принцесса Японии Кико испытывает проблемы с питанием после заражения загадочной болезнью. Об этом пишет издание The Mainichi.

По данным источника, королевская мать двоих детей столкнулась со странным недугом в минувшем году. После заражения принцесса перестала употреблять «нормальную пищу».

При этом медики исключили Covid-19 как причину недомогания Кико после того, как у нее был отрицательный результат теста на вирус и грипп.

Отмечается, что врачам по-прежнему не удалось выяснить причину болезни Кико, вследствие чего они продолжают проводить тесты, чтобы найти решение. К слову, болезнь не помешала принцессе посетить ряд различных мероприятий, в том числе недавние новогодние торжества.

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